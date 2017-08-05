Неймар не сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче первого тура чемпионата Франции

Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар не поможет команде в стартовом туре французской Лиги 1 сезона-2017/18. «ПСЖ» 5 августа предстоит сыграть дома с «Амьеном», однако необходимые трансферные документы не были переданы до полуночи, из-за чего форвард не сможет помочь парижанам, информирует Goal.
Официальный представитель Лиги 1 подтвердил, что лига получила международный сертификат трансфера Неймара (CIT) только сегодня, 5 августа. Из-за этого игрок будет вынужден смотреть матч «ПСЖ» — «Амьен» с трибуны.
Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе.
Вечером 3 августа французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.