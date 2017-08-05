«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с домашней победы над «Амьеном»

«ПСЖ» одержал победу над новичком Лиги 1 — «Амьеном» — в стартовом туре чемпионата. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0.
В конце первого тайма Эдинсон Кавани с передачи дебютанта чемпионата Франции Дани Алвеса вывел «ПСЖ» вперёд, а за десять минут до конца основного времени Хавьер Пасторе закрепил победу хозяев.
Перед началом матча на стадионе состоялось представление новичка «ПСЖ» — Неймара. Самый дорогой в истории футбола игрок не мог сыграть с «Амьеном», так как необходимые трансферные документы о его переходе из «Барселоны» не были вовремя переданы в офис Лиги 1.
Неймар представлен болельщикам «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс»