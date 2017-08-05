Гилерме: «Локомотив» — чемпион? Нет-нет, так пока лучше не говорить

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в домашнем матче 4-го тура РФПЛ.
«У нас было несколько моментов, когда можно было забивать, но мы их не реализовали. Если я не ошибаюсь, у них был один удар по воротам. Каждую игру я стараюсь говорить ребятам, что неважно как играем, главное — это набирать очки.
Рыбусь, Игнатьев, Неманья, Денисов — все отлично сыграли. Надеюсь, мы так и продолжим играть. Не скучно ли без ударов? Конечно, иногда хочется поработать, но хочется продолжать играть в том же духе. К этому сезону мы хорошо готовились, к каждой игре подходим со стопроцентной концентрацией. «Локомотив» — чемпион? Нет-нет, так пока лучше не говорить. Чемпионат только начался", — передает слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.