Сёмин: «Локомотив» и должен бить рекорды, ведь мы тут для этого

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в домашнем матче 4-го тура РФПЛ.
«Я говорил, что будет сложная игра, ведь мы тяжело вскрываем оборону команд, которые обороняются большим количеством. Хотя моменты у нас были, и неплохие. Во втором тайме я удовлетворён нашей игрой. У нас было очень хорошее созидание, за исключением последнего удара.
Баринова поменяли в связи с тактическим перестроением. Он играл нормально, но нужно было больше подключаться к атакующим действиям. Не совсем у него это получалось, нам нужен был ещё один игрок атакующий. Сейчас нам нужно усиление в атаку, но качественное. Потеря Ари сказывается на команде, но своими ребятами я доволен.
Прошлый рекорд на старте сезона для «Локо» был 10 очков? Ну, мы должны побивать рекорды, ведь мы тут для этого. Слава богу, что мы выиграли, ведь скоро День железнодорожника. А это большая ответственность. Хочу отметить, что «СКА-Хабаровск» показал хорошую игру», — передаёт слова Сёмина корресопндент «Чемпионата» Никита Кузин.