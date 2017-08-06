Бабаев: возможно, в будущем Тошич в том или ином качестве вернётся в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о расставании с полузащитником Зораном Тошичем, который покинул московский клуб этим летом на правах свободного агента. 30-летний серб выступал за красно-синих с 2010 года.
«Вклад Зорана в наши успехи трудно переоценить. Грустно расставаться, но такова жизнь. Мы очень ему благодарны. Вполне возможно, в будущем Зоран в том или ином качестве вернётся в ЦСКА. Тем более ему нравится Москва, а наш клуб он называет своим вторым домом.
Сейчас он хочет ещё поиграть, пока позволяет здоровье. Кстати, Зоран был очень тронут тем, как наши болельщики его проводили. Такое отношение надо заслужить», — сказал Бабаев в интервью, опубликованном в официальной программке к матчу ЦСКА — «Рубин».
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