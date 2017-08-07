Жонатас, Кокорин и Миранчук претендуют на звание MVP 4-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 4-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Жонатас («Рубин»), Александр Кокорин («Зенит») и Алексей Миранчук («Локомотив»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 4-го тура РФПЛ также претендуют: Далер Кузяев, Доменико Кришито, Леандро Паредес (все — «Зенит»), Павел Аликин («Уфа»), Георгий Джикия («Спартак»).
«Зенит» — «Спартак» — 5:1. Видеообзор центрального матча 4-го тура РФПЛ