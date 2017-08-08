Фурсенко: «Зенит» будет играть только на стадионе «Санкт-Петербург»

«Зенит» в нынешнем сезоне будет играть только на арене «Санкт-Петербург». Об этом сегодня сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.
Ранее издание АБН сообщило, что стадион на Крестовском острове будут ремонтировать в связи с протечками раздвижной крыши, и из-за этого «Зенит» может временно вернуться на «Петровский».
«У меня нет информации, что „Зенит“ вернется на „Петровский“. Клуб будет играть только на стадионе „Санкт-Петербург“, — цитирует ТАСС Фурсенко.
«Зенит» после четырёх туров занимает первое место в таблице РФПЛ, имея в активе 12 очков.
«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши