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«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Атлетико» Краневиттера

8 августа 2017, вторник. 14:33 Футбол

Футбольные клубы «Зенит» и «Атлетико» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера в состав сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на 4 года. Об этом говорится на сайте российского клуба. 24-летний опорный полузащитник заменит Эрнани в центре поля. Сегодня бразилец был отдан в аренду «Сент-Этьену».

Новичок «Зенита» является воспитанником «Ривер Плейта», за который провёл в общей сложности 95 матчей. Летом 2015 года стал игроком мадридского «Атлетико» и на правах аренды продолжил выступать за «Ривер Плейт». В феврале 2016 года дебютировал в «Атлетико», за который сыграл 11 матчей. Сезон-2016/17 на правах аренды провел в «Севилье», где принял участие в 32 играх.

Чемпион Аргентины, обладатель Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки, Кубка банка Суруга и Южноамериканского кубка. В национальной сборной Аргентины дебютировал в сентябре 2015-го, провел 8 матчей и выиграл серебряные медали Копа Америка.

Матиас Краневиттер входил в сферу интересов «Спартака», «Фиорентины» и «Галатасарая». Ранее в СМИ сообщали, что «Зенит» заплатил за аргентинского футболиста € 8 млн.

Завтра полузащитник «Атлетико» Краневиттер пройдёт медосмотр для «Зенита»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид ФК Зенит Матиас Краневиттер Трансферы
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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