«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Атлетико» Краневиттера

Футбольные клубы «Зенит» и «Атлетико» достигли договоренности о переходе аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера в состав сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на 4 года. Об этом говорится на сайте российского клуба. 24-летний опорный полузащитник заменит Эрнани в центре поля. Сегодня бразилец был отдан в аренду «Сент-Этьену».
Новичок «Зенита» является воспитанником «Ривер Плейта», за который провёл в общей сложности 95 матчей. Летом 2015 года стал игроком мадридского «Атлетико» и на правах аренды продолжил выступать за «Ривер Плейт». В феврале 2016 года дебютировал в «Атлетико», за который сыграл 11 матчей. Сезон-2016/17 на правах аренды провел в «Севилье», где принял участие в 32 играх.
Чемпион Аргентины, обладатель Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки, Кубка банка Суруга и Южноамериканского кубка. В национальной сборной Аргентины дебютировал в сентябре 2015-го, провел 8 матчей и выиграл серебряные медали Копа Америка.
Матиас Краневиттер входил в сферу интересов «Спартака», «Фиорентины» и «Галатасарая». Ранее в СМИ сообщали, что «Зенит» заплатил за аргентинского футболиста € 8 млн.