Завтра полузащитник «Атлетико» Краневиттер пройдёт медосмотр для «Зенита»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит». По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 24-летний футболист согласился на переход в российский клуб. Ожидается, что 5 августа аргентинец пройдёт медицинское обследование для «Зенита», после чего с ним будет подписан контракт.
Ранее сообщалось, что Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.
«Зенит» может приобрести Краневиттера вместо Аскасибара