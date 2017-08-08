В Испании сообщили, что «Барселона» отказалась от приобретения Иньиго Мартинеса

«Барселона», как полагают в Испании, отказалась от варианта приобрести защитника «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинеса.
Ранее местные СМИ сообщали, что 26-летний футболист дал согласие на переход в «Барселону» и уведомил об этом руководство клуба из Сан-Себастьяна.
Однако, как сообщает Marca, клубы не смогли достичь соглашения, в связи с чем каталонцы завершили переговоры по трансферу.
По данным издания, сине-гранатовые не были готовы заплатить € 32 млн, которые хотел выручить за игрока «Реал Сосьедад».
В сезоне-2016/17 Мартинес провёл за «Реал Сосьедад» 34 матча в испанской Примере. На его счету четыре матча за сборную Испании.