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В Испании сообщили, что «Барселона» отказалась от приобретения Иньиго Мартинеса

8 августа 2017, вторник. 22:39 Футбол

«Барселона», как полагают в Испании, отказалась от варианта приобрести защитника «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинеса.

Ранее местные СМИ сообщали, что 26-летний футболист дал согласие на переход в «Барселону» и уведомил об этом руководство клуба из Сан-Себастьяна.

Однако, как сообщает Marca, клубы не смогли достичь соглашения, в связи с чем каталонцы завершили переговоры по трансферу.

По данным издания, сине-гранатовые не были готовы заплатить € 32 млн, которые хотел выручить за игрока «Реал Сосьедад».

В сезоне-2016/17 Мартинес провёл за «Реал Сосьедад» 34 матча в испанской Примере. На его счету четыре матча за сборную Испании.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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