«Арсенал» отказался продавать Окслейд-Чемберлена в «Челси» за £ 25 млн

Руководство «Арсенала» отказалось продавать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена. В услугах 23-летнего англичанина заинтересован «Челси». Представители лондонского клуба сделали предложение в размере £ 25 млн (около € 27,5 млн), но получили отказ, пишет Daily Mail.
Источник отмечает, что во время летнего трансферного окна «Челси» отдал в аренду более 20 игроков, но Арсену Венгеру не жалко конкурента.
«Если вы посмотрите на количество игроков, которые были отданы в аренду, они могут позволить себе кого-то вернуть. Я сочувствую ему. Но мне не жаль «Челси» из-за того, что у них недостаточно игроков», — сказал Венгер.
«Челси» предложил £ 25 млн за Окслейд-Чемберлена