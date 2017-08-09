«Челси» предложил £ 25 млн за Окслейд-Чемберлена

«Челси» сделал предложение «Арсеналу» о трансфере полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, сообщает Daily Mail. За 23-летнего футболиста синие готовы предложить £ 25 млн.
Контракт Окслейд-Чемберлена с «Арсеналом» истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что «канониры» не смогли договориться с Алексом о новом соглашении, согласно которому предлагали футболисту зарплату в £ 80 тыс. в неделю. Интерес к полузащитнику также проявляли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 45 официальных матчах за «Арсенал», забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.