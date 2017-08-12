«Динамо» одержало волевую победу над «Анжи» в Каспийске

«Динамо» одержало победу над «Анжи» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и закончилась со счётом 1:3.
В дебюте игры Арсен Хубулов на скорости прошёл по флангу, прострелил в центр, а там Павел Яковлев в касание перевёл мяч в ворота с нескольких метров и вывел «Анжи» вперёд. Вскоре «Динамо» отыгралось — прошла атака правым флангом, последовала хорошая подача на дальнюю штангу от Ивана Темникова, Фатос Бечирай освободился от защитника и пробил головой в дальний угол.
На 34-й минуте московская команда забила второй мяч — Евгений Луценко отлично прошёл по центру, собрал на себя нескольких защитников и затем выполнил «черпачок» вперёд на Кирилла Панченко, который вышел почти один на один и красиво перебросил голкипера. На 76-й минуте Панченко сделал дубль и закрепил победу гостей — форвард реализовал пенальти за фол Тома Фибеля против Александра Ташаева.
«Динамо» одержало вторую победу после возвращения в РФПЛ и с 7 очками в активе идёт на девятом месте в таблице. «Анжи» (3) занимает предпоследнюю строчку.
Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.