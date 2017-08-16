Ж. Боатенг уверен, что Салихамиджич будет очень полезен «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг одобряет решение руководства клуба о назначении на пост спортивного директора бывшего полузащитника команды Хасана Салихамиджича. Боатенг не сомневается, что деятельность Салихамиджича будет очень полезна немецкому гранду.
«Салихамиджич погрузился в работу с большим энтузиазмом. Он интенсивно общается с футболистами и тренерским штабом. Назначение Салихамиджича очень полезно для «Баварии», — приводит слова Боатенга интернет-портал Goal.
Салихамиджич сменил на посту спортивного директора «Баварии» Маттиаса Заммера.
Хёнесс: Салихамиджич уже больше углубился в работу, чем Заммер за год