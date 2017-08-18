«Урал» заявил камерунского полузащитника

Состав «Урала» пополнил 24-летний камерунский полузащитник Петрюс Бумаль, находившийся в екатеринбургской команде на просмотре. Игрок уже заявлен «Уралом» на нынешний сезон РФПЛ под номером 13.
Основная позиция Бумаля – опорный полузащитник, но он может сыграть и на левом фланге защиты. Рост — 177 см, вес — 74 кг. Последней командой Петрюса был софийский ЦСКА, а до этого он играл за «Литекс» и «Сошо».
Бумаль находился в расширенном списке сборной Камеруна на Кубок конфедераций, но в окончательную заявку не попал.
О том, что состав «Урала» может пополнить камерунский полузащитник, «Чемпионат» сообщал 13 августа.