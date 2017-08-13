Состав «Урала» может пополнить камерунский полузащитник

Состав «Урала» может пополнить 24-летний камерунский полузащитник Петрюс Бумаль, находившийся в екатеринбургской команде на просмотре.
«Мы его просматривали, переговоры идут», — сказал главный тренер «Урала» Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Основная позиция Бумаля – опорный полузащитник, но он может сыграть и на левом фланге защиты. Последней командой Петрюса был софийский ЦСКА, а до этого он играл за «Литекс» и «Сошо».
Бумаль находился в расширенном списке сборной Камеруна на Кубок конфедераций, но в окончательную заявку не попал.