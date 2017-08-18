Тренер «Индепендьенте»: похоже, «Зенит» не будет приобретать Ригони

Трансфер полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в «Зенит» практически исключён, сообщил тренер аргентинской команды Ариэль Олан.
«Похоже, „Зенит“ не будет приобретать Ригони. И это значит, что команда сохранит ценного игрока. Но у клуба есть необходимость продавать футболистов, чтобы нормально функционировать. Поэтому если мы получим новое привлекательное предложение по Эмилиано, то руководство его рассмотрит», — приводит слова Олана Ole.
Ранее агент Ригони сообщил, что вероятность трансфера игрока в «Зенит» составляет 98%.
Агент: шансы Ригони перейти в «Зенит» — 98 %