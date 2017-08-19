Скауты «МЮ» и «Арсенала» просмотрят 16-летнего нападающего «Сантоса»

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» намерены отправить своих скаутов для отслеживания игры нападающего «Сантоса» Юри Альберто, сообщает The Sun. 16-летний футболист стал объектом внимания английских клубов после того, как забил 51 гол в 35 матчах за молодёжную команду бразильского клуба в прошлом сезоне.
В следующем месяце талантливый форвард примет участие в товарищеских матчах сборной Бразилии U17, которые состоятся в Англии. Одним из соперников станут британские юноши, вторым — либо сборная ЮАР, либо команда Гвинеи. Именно в этих матчах скауты «МЮ» и «Арсенала» будут отслеживать Юри Альберто.
Интерес к футболисту также проявляет «Рома».
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