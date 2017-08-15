Скауты «МЮ» и «Тоттенхэма» следили за Р. Перейрой в матче «Тондела» — «Порту»

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» входят в число претендентов на 23-летнего защитника «Порту» Рикарду Перейру, сообщает The Sun. По данным источника, оба английских клуба отправили своих скаутов на матч чемпионата Португалии между «Порту» и «Тонделой» (1:0), чтобы очно понаблюдать за игрой Перейры. Кроме того, на матче присутствовали представители «Андерлехта» и «Вальядолида».
В течение последних двух сезонов Перейра выступал в «Ницце» на правах аренды. В прошлом сезон он провёл 24 матча в Лиге 1, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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