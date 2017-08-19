Защитник «Байера»: в первом тайме матча с «Баварией» мы облажались

Защитник «Байера» Жонатан Та прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась 18 августа на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«В первом тайме мы облажались, пропустили дурацкие голы после стандартов. Во втором тайме у нас было много возможностей переломить игру. Нам это не удалось. „Бавария“ этим воспользовалась и забила с пенальти. Но жизнь продолжается. Это был лишь первый матч», — приводит слова Та официальный сайт «Баварии».
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