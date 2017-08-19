Лено: когда ты не реализуешь свои моменты в Мюнхене, становится сложно

Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась 18 августа на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. По словам Лено, игроки «Байера» создали много моментов, но не смогли их реализовать, за что и поплатились.
«Я испытываю смешанные чувства. Мы могли добиться большего. У нас было много моментов, но когда ты их не реализуешь в Мюнхене, становится сложно», — приводит слова Лено официальный сайт мюнхенского клуба.
«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги