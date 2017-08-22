TAD отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду

Административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду, информирует AS.
Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Во время празднования своего гола португалец снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину.
Роналду уже пропустил два из пяти матчей, на которые получил дисквалификацию. Португальцу предстоит пропустить ещё три игры в Примере — с «Валенсией», «Леванте» и «Реалом Сосьедад».
Роналду — о дисквалификации на 5 матчей: это называется травлей!