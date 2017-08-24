Источник: Вендел, который интересен ЦСКА, подпишет контакт с «ПСЖ»

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел, возможностью приобретения которого изучает московский ЦСКА, в ближайшие 48 часов может подписать контракт с «ПСЖ». Представители французского клуба также ведут соответствующие переговоры с коллегами из Бразилии и добились определённых успехов. По информации издания GloboEsporte, 19-летний футболист поставит подпись под соглашением с парижанами, но задержится в своём нынешнем клубе до окончания текущего сезона в бразильском первенстве.
В текущем чемпионате Бразилии Вендел провёл 19 матчей (все в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его нынешний контракт с «Флуминенсе» рассчитан до декабря 2020 года.
«ПСЖ» ведёт переговоры с «Флуминенсе» по Венделу, на которого претендует ЦСКА