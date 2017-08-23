«ПСЖ» ведёт переговоры с «Флуминенсе» по Венделу, на которого претендует ЦСКА

Представители «ПСЖ» ведут переговоры с «Флуминенсе» по поводу перехода полузащитника Вендела в парижский клуб, утверждает GloboEsporte. Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему футболисту со стороны ЦСКА. СМИ сообщали, что «армейцы» готовы заплатить за хавбека более € 7 млн.
Позже вице-президент «Флуминенсе» Фернандо Вейга не подтвердил информацию об интересе ЦСКА, уточнив, что единственное предложение по Венделу бразильский клуб получил от «Порту». Агент Вендела заявлял, что представитель ЦСКА действительно находится в Рио и ведёт переговоры по хавбеку.
В текущем чемпионате Бразилии Вендел провёл 19 матчей (все в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.