«Зенит» стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Македонии

Стал известен календарь «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы, где петербургской команде будут противостоять македонский «Вардар», испанский «Реал Сосьедад» и норвежский «Русенборг».
14 сентября: «Вардар» — «Зенит»
28 сентября: «Зенит» — «Реал Сосьедад»
19 октября: «Зенит» — «Русенборг»
2 ноября: «Русенборг» — «Зенит»
23 ноября: «Зенит» — «Вардар»
7 декабря: «Реал Сосьедад» — «Зенит».
Жеребьёвка группового этапа ЛЕ. «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников
Обеим российским командам повезло. Можно и нужно выходить в еврокубковую весну.