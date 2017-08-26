Гамула — о Панове: лично мне непонятно такое переодевание

Известный тренер Игорь Гамула прокомментировал ситуацию с бывшим нападающим петербургского «Зенита» Александром Пановым, который не скрывает, что является болельщиком «Спартака» и не так давно даже вступил в объединение болельщиков московского клуба «Фратрия».
«Последнее время очень много прочитал про Александра Панова. Если честно, то не знаю, как ко всему этому относиться. Я ведь знаю, что он питерский парень. Но лично мне непонятно такое переодевание. Почему так? Я не знаю. А вообще, я нормально отношусь к Панову. Он был хорошим футболистом и парень он нормальный. Но всё же фанатское движение — это фанатское движение. Там свои нюансы. Просто попасть в такую неприятную ситуацию, в какую попал он около стадиона в Санкт-Петербурге… Это может и не очень приятно кончиться.
Может, он действительно с детства был спартаковцем. Ему просто надо было попробовать испытать это. Ведь переходили футболисты из «Зенита» в «Спартак» и обратно. Владимир Быстров, Артём Дзюба. Интересно ведь почувствовать, как им было первое время. Нужно быть психологически устойчивым», — приводит слова Гамулы «Спорт FM».