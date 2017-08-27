Судья ошибочно засчитал гол «Ахмата» в ворота ЦСКА

Судьи ошибочно засчитали гол «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче восьмого тура РФПЛ, так как до взятия ворот мяч полностью выкатился за пределы поля.
На 45-й минуте после прострела с левого фланга Виктор Васин не попал по мячу, который отскочил к Магомеду Митришеву. Тот прострелил уже из-за лицевой линии, а во вратарской Заур Садаев в касание пробил в ближний угол.
Главный судья матча: Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты: Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург)
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат». После первого тайма гости впереди — 1:0.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.