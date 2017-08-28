Туран и Дуглас не покинут «Барселону», если зарплата в новом клубе будет меньше

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не рассчитывает на полузащитника Арду Турана и защитника Дугласа. Футболисты знают об этом, однако не спешат покидать каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, позиция турка и бразильца обусловлена финансовым аспектом вопроса: дело в том, что клубы, заинтересованные в их услугах, не предлагают им такую же зарплату, какую они получают в каталонском клубе. И если испанский гранд не найдёт им клуб, где у них будет аналогичный оклад, то игроки предпочтут остаться в «Барселоне» без игровой практики, но с нынешней зарплатой.
«Барселона» может расторгнуть контракт с Тураном, если он не уйдёт в другой клуб