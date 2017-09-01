В «Баварии» считают, что Саншеш в будущем будет важен для команды

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход полузащитника Ренату Саншеша в «Суонси Сити» на правах аренды. Немецкий гранд отказался включить в договор с «Суонси Сити» пункт о праве выкупа трансферного листа португальского игрока английским клубом по окончании текущего сезона.
«Мы, как и прежде, убеждены, что у Саншеша есть потенциал, чтобы в будущем стать важным футболистом для «Баварии». Поэтому мы согласовали его аренду так, чтобы летом 2018 года игрок вернулся в «Баварию» без каких-либо условий», — цитирует Румменигге Bild.
«Суонси» объявил о переходе Саншеша из «Баварии»