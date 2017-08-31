«Суонси» объявил о переходе Саншеша из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш покинул немецкий клуб и продолжит карьеру в Англии. 20-летний футболист подписал контракт с «Суонси Сити», о чём сообщает пресс-служба валлийского клуба, которая анонсировала переход шуточным видео. На нём Саншеш сообщает капитану сборной Португалии Криштиану Роналду, что переходит в «Суонси»
В «Суонси» Ренату Саншеш будет играть на правах аренды. Договор с португальцем рассчитан до конца сезона-2017/18. К новой команде полузащитник присоединится после международных матчей.
Ренату Саншеш перешёл в «Баварию» летом прошлого года из «Бенфики» за 35 млн. Контракт с мюнхенцами действует до лета 2018 года.
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