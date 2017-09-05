Сандро готов продлить контракт с «Ювентусом» до 2022 года

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро готов продлить контракт со своим нынешним клубом. Во время летнего трансферного окна заполучить 26-летнего бразильца пытался «Челси». Лондонцы предлагали около € 70 млн плюс различные бонусы на сумму ещё около € 10 млн.
По информации Tuttosport, Алекс Сандро близок к продлению контракта до 2022 года. По новому договору зарплата бразильца возрастёт с € 2,8 млн до € 4,5 млн, без учёта бонусов. Официально о продлении контракта могут объявить в ближайшие несколько недель.
Действующий контракт бразильца истекает летом 2020 года.
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