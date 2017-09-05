Шаронов назначен тренером молодёжной команды «Рубина»

Бывший защитник и капитан «Рубина» Роман Шаронов назначен тренером молодёжной команды казанского клуба. На тренерском мостике 40-летний специалист, на счету которого 296 матчей в составе рубиновых, сменил Андрея Ситчихина, возглавлявшего молодёжную команду с декабря 2015 года, о чём сообщает пресс-служба «Рубина».
Под руководством Андрея Ситчихина в сезоне-2015/16 молодёжная команда завоевала серебряные медали, в сезоне-2016/17 стала седьмой.
«Рубин» выражает благодарность Андрею Анатольевичу за время, отданное клубу, и желает новых успехов на тренерском поприще», — говорится в заявлении.
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