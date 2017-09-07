Клубы из Манчестера проголосовали против изменения сроков трансферного окна

Клубы английской Премьер-лиги, как сообщалось ранее, проголосовали за закрытие трансферного окна до старта чемпионата с сезона-2018/19.
14 клубов поддержали данное предложение, пять выступили против и один воздержался. По информации The Guardian, против были «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Уотфорд» и «Суонси Сити». Клубом, который воздержался, оказался «Бёрнли».
В 2018 году летнее трансферное окно в Англии закроется в четверг (в 17:00 по местному времени), который предшествует стартовому туру чемпионата.
Напомним, минувшее летнее трансферное окно закрылось 31 августа, спустя почти три недели после начала сезона.