Дембеле может дебютировать за «Барселону» в матче с «Эспаньолом»

Новичок «Барселоны», нападающий Усман Дембеле может дебютировать в составе сине-гранатовых в матче 3-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом». 20-летний француз включён в список игроков, которые могут выйти на поле в предстоящем 9 сентября на «Камп Ноу» матче.
Присутствует в заявке и нападающий Луис Суарес, который из-за травмы не играл за «Барселону» в последних матчах, но выходил на поле в составе сборной Уругвая.
Пропустит каталонское дерби полузащитник Серхи Роберто, у которого во время последней тренировки возникли проблемы с коленом.
Усман Дембеле: моё главное игровое достоинство – голевые передачи