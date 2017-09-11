«Боруссия» Д нацелилась на защитника «Аякса» Лигта

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош заинтересован в услугах защитника амстердамского «Аякса» Матейсу де Лигту, сообщает Mundo Deportivo.
Бош знает о способностях этого футболиста не понаслышке, поскольку в предыдущем сезоне работал вместе с ним в голландском гранде.
По ходу прошлого сезона Лигта перевели из резервной в главную команду «Аякса». В национальном первенстве он принял участие в 11 матчах, став автором 2 голов.
Действующий контракт Лигта с голландским клубом в силе до лета 2021 года.