Эдуард Мор дал прогноз на матч «Балтика» — «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Встреча состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.

«Динамо» играть в Калининграде с «Балтикой», которой некуда деваться, потому что они идут в зоне вылета. Думаю, «Балтика» не проиграет «Динамо». У «Динамо» проблемы во вратарской линии.

Как только они реально подобрались к первому месту, сразу потерпели три поражения подряд. Пока на них ничего не давит, они спокойно идут. Когда приближаются к верхам, начинают сами допускать ненужные ошибки. Я не особо верю в «Динамо» в этом плане», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: