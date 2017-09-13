РФПЛ заняла 6-е место по потраченным на игроков суммам в летнее трансферное окно

Российская Премьер-Лига заняла шестое место по потраченным суммам во время летнего трансферного окна. Об этом говорится в официальном отчёте ФИФА.
По данным Transfer Matching System (TMS), во время трансферного периода в России состоялись 120 сделок на сумму $ 129 млн (около € 107,7 млн). Вслед за Россией расположилась Турция – 198 трансферов и доход $ 115,9 млн.
Первое место занимает Англия. Клубы в Туманном Альбионе потратили $ 1,4 млрд (€ 1,1 млрд). При этом 17 клубов потратили более $ 20 млн, тогда как в других странах больше $ 20 млн потратили не более 9 команд.
Далее следуют Испания ($ 752, 3 млн), Франция ($ 604,1 млн) – это на 250% больше по сравнению с прошлым летом и на 191% больше, чем годовой итог в 2016 году. Затем Германия ($ 519 млн) и Италия ($ 506,8 млн).
В период с 1 июня по 1 сентября 2017 года во всём мире было совершено 7590 международных трансферных сделок. Расходы достигли $ 4,71 млрд (около € 3,9 млрд). За три месяца клубы потратили столько же, сколько за весь 2016 год ($ 4,79 млрд).