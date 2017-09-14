На стадионе «Волгоград Арена» засеяли газон

На стадионе «Волгоград Арена» для чемпионата мира 2018 года посеяли газон. После всхода травы будет осуществляться комплекс агротехнических мероприятий по уходу за газоном — полив, стрижка, подкормка минеральными удобрениями, а также дополнительное освещение.
«Для посева газона использовано 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс, которая взойдет через одну-две недели в зависимости от погодных условий», — сообщили «Интерфаксу» в компании «Стройтрансгаз».
Как только сформируется корневая система поля, его прошьют полимерным волокном. Выполненная таким способом стабилизация площадки значительно повысит износоустойчивость газона и снизит риск получения травм спортсменами.
Параллельно на «Волгоград Арене» ведутся другие работы: уже установлено более 50% кровельного покрытия из полимерных материалов, продолжается установка зрительских кресел на трибуны, ведётся монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и витражное остекление арены и входных групп, а также благоустройство территории. В строительстве стадиона задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно.