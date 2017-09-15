Лэмпард назвал Моуринью главным козырем «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что тренер Жозе Моуринью является главным козырем «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче группового этапа манкунианцы дома обыграли «Базель» (3:0).
«Манчестер Юнайтед» уверенно выйдет из группы, особенно учитывая состав и фигуру наставника в лице Жозе Моуриньо. Они как минимум дойдут до четвертьфинала. Моуринью — их главный козырь, в этом мы убедились в Лиге Европы в прошлом сезоне. Они средненько играли в Премьер-лиге, но когда дело дошло до матчей на вылет в еврокубках, Моуринью сделал результат. Он всегда находит способ выигрывать подобные матчи», — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
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