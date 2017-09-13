Моуринью: хорошо, что «МЮ» заканчивает групповой этап ЛЧ домашним матчем с ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Базелем» (3:0) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, а также тот факт, что последнее противостояние в группе состоится на «Олд Траффорд» с ЦСКА.
«Когда вы начинаете выступление на групповом этапе, всегда важно выиграть. Думаю, мы играли стабильно, уверенно и терпеливо. Я бы сказал, мы неплохо сыграли. Но после того как счёт стал 2:0, мы перестали думать и принимать правильные решения, однако «Базель», к счастью, этим не воспользовался, а затем мы забили третий гол. Возможно, игроки чувствовали, что контролируют ход встречи, но это футбол, и нужно уважать соперника.
В целом результат хороший. Мы набрали три очка дома. Говоря о перспективах в группе, хорошо, что последний матч проводим дома против ЦСКА. Если судьба выхода из группы будет решаться в последнем матче, лучше провести его дома, а не на выезде», — цитирует Моуринью пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
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