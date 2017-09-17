Спаллетти: в данный момент «Интер» не интересует турнирная таблица

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кротоне» (2:0) в матче четвёртого тура итальянской серии А.
«Матч был непростой, и мои игроки показали себя профессионалами, так как сумели адаптироваться к стилю игры, к которому они не привыкли. В Калабрии было очень жарко, поле было сухим и замедляло темп игры. Ветер тоже создавал проблемы в первом тайме.
В данный момент нас не интересует положение в турнирной таблице, мы просто делаем то, что должны делать. Впереди нас ждёт долгий путь. Осталось 34 матча, и нужно постараться выиграть как можно больше встреч", — цитирует Спаллетти Football Italia.
После четырёх сыгранных матчей «Интер» (12 очков) занимает первое место в серии А.
«Интер» одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии