«Интер» одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии

В матче 4-го тура итальянской Серии A встречались «Кротоне» и «Интер». Игра, прошедшая на стадионе «Эцио Шида» (Кротоне), завершилась победой клуба из Милана со счётом 2:0.
Гости сумели открыть счёт на 82-й минуте — точным ударом отметился словацкий защитник Милан Шкриньяр. В компенсированное время окончательный счёт установил хорватский полузащитник Иван Перишич.
«Интер» под руководством Лучано Спаллетти одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии и на данный момент единолично возглавляет таблицу первенства.