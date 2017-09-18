Руни приговорён к 100 часам неоплачиваемого труда за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде, приговорён к 100 часам неоплачиваемого труда. Об этом сообщает The Telegraph. Также Руни лишён водительских прав сроком на два года и будет вынужден отработать 12 месяцев на благо общества.
31-летний английский футболист, который в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами недалеко от места его жительства в графстве Чешир, находился в полицейском участке всю ночь. Утром Руни был освобождён под залог и покинул полицейский участок вместе со своим агентом Полом Стретфордом.
Руни признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде