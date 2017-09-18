Руни признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который был взят под стражу, из-за того что подозревался полицией в вождении автомобиля в нетрезвом виде, признал себя виновным. Об этом сообщил Sky Sports.
Ранее стало известно, что 31-летний английский футболист, который в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами недалеко от места его жительства в графстве Чешир, находился в полицейском участке всю ночь.
Утром Руни был освобождён под залог и покинул полицейский участок вместе со своим агентом Полом Стретфордом.
Руни, которого задержали за вождение в нетрезвом виде, был освобождён под залог