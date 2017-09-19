Дубль Раффаэла принёс «Боруссии» М победу над «Штутгартом»

На стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги принимала «Штутгарт».
Хозяева добились победы со счётом 2:0. На 57-й минуте Раффаэл открыл счёт, а на 74-й минуте бразилец установил окончательный результат, реализовав пенальти.
В таблице немецкого чемпионата «Боруссия» М, имеющая в активе восемь очков, занимает шестое место, а «Штутгарт» (6) располагается на 10-й строчке.
Ознакомиться с календарём Бундеслиги сезона-2017/18 можно на «Чемпионате».