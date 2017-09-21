Парфёнов: хорошо, что игроки «Тосно» дотерпели и прошли «Тюмень»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Тюменью» (2:1).
«Разберём игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось. Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. «Тюмень» во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.
Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи Премьер-Лиги со скамейки. Они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь 11 игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против «Урала» в Екатеринбурге», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Тюмени».