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Вратарь «Зенита» Адамов обратился к болельщикам после победы над ЦСКА

Вратарь «Зенита» Адамов обратился к болельщикам после победы над ЦСКА
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов выступил с обращением к болельщикам после победы команды над московским ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Болельщики «Зенита», всех с победой! Ждём вас на финале!» — сказал Адамов на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Кубка России.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

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