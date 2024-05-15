Вратарь «Зенита» Адамов обратился к болельщикам после победы над ЦСКА

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов выступил с обращением к болельщикам после победы команды над московским ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.).

«Болельщики «Зенита», всех с победой! Ждём вас на финале!» — сказал Адамов на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Кубка России.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).