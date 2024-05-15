Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович раскрыл, что объединяет его с Леброном, Роналду и Сереной Уильямс

Новак Джокович раскрыл, что объединяет его с Леброном, Роналду и Сереной Уильямс
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что, по его мнению, объединяет великих спортсменов.

«Есть то, что меня действительно восхищает в Леброне Джеймсе, это то качество, которое я тоже в себе нахожу, а также в Томе Брэди и Серене Уильямс. Прежде всего это невероятное мышление чемпиона, жажда успеха, стремление к самосовершенствованию. Криштиану Роналду точно такой же.

Это просто готовность ежедневно поднимать своё тело, свой разум, свой характер, свои эмоции на новый уровень, становиться лучшей версией ежедневно, разрушать границы и ограничения всего, что тебе навязывают, — это то, чем Леброн занимается так долго, и именно поэтому он до сих пор один из лучших в мире. Я уважаю его и восхищаюсь им», — приводит слова Джоковича Eurosport со ссылкой на эфир подкаста Ника Кирьоса Good Trouble.

Материалы по теме
«Другие так не поступили бы». Честность стоила суперзвезде тенниса победы в Риме в 2005-м
«Другие так не поступили бы». Честность стоила суперзвезде тенниса победы в Риме в 2005-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android