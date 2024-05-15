Васильев: Кубок — шанс выиграть титул и проявить себя для тех, кто мало играет в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о предстоящем участии своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче турнира сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».

«Я уже полностью восстановился. Прошло много времени. Сергей Богданович так и говорит, что для «Зенита» чемпионат в приоритете. А для нас, тех кто получает меньше времени, это шанс проявить себя и выиграть титул», — передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Финал Кубка России состоится 2 июня на московском стадионе «Лужники». В последний раз «Зенит» становился победителем Кубка страны в 2020 году, когда в решающем матче переиграл «Химки» (1:0). «Балтика» впервые в своей истории сыграет в финале Кубка России.