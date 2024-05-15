Сергеев: победа над ЦСКА — эмоциональная встряска, остался один шаг

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о своих эмоциях после выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу. Клуб из Петербурга по итогу двух матчей финала Пути РПЛ обыграл ЦСКА.

«Эмоции положительные. Остался один шаг. Была эмоциональная встряска, что одержали победу, хоть и по пенальти. Но впереди ещё три игры. Конечно, было волнительно. Накал, но равновесная игра. Где-то мы поддавливали, но мяч не шёл в ворота. Однако удача была на нашей стороне. Мы одна команда, и это самое важное», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).